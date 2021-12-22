Екатерина Репяхова думала отметить Новый год в Египте с сыном, но без мужа.

Жена украинского певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова хотела "сбежать" из Украины вместе с их общим полугодовалым сыном Мишей. После намека на развод и ссоры с мужем она хотела отметить Новый год в Египте.

В своем Instagram Репяхова рассказала о несостоявшемся "побеге". Оказалось, Павлик был против ее решения, но все равно сделал разрешение на вывоз их общего ребенка за границу.

Конфликты из-за бывшей жены Павлика Ларисы Созаевой сильно вымотали его нынешнюю избранницу. Репяхова была так огорчена из-за скандалов, что едва не воплотила в жизнь импульсивную и необдуманную задумку.

На фоне намеков на развод, которые недавно делала жена Павлика, она хотела "сбежать" из Украины. Репяхова чуть было не улетела в Египет на празднование Нового года.

"Муж даже уже сделал разрешение у нотариуса. Хотя не хотел нас отпускать", - написала жена Павлика и показала селфи в зеркале.

Судя по всему, Репяхова передумала улетать и оставлять мужа одного, ведь это могло только усугубить ситуацию. Несколько часов назад жена Павлика похвасталась семейной идиллией и дала фанатам понять, что в их семье все налаживается.

Ситуация в семье Виктора Павлика и Екатерины Репяховой - что известно

В октябре этого года Павлик вляпался в скандал. Его экс-жена заявила, что он выгоняет ее из квартиры.

"Я худею очень быстро. Не знаю, как другие, а мне достаточно сказать, что меня выселяют из квартиры и я сразу становлюсь как тростиночка", - рассказала Лариса Созаева.

На такое заявление ответила нынешняя супруга Павлика. Репяхова вскрыла подробности скандала с его бывшей и заявила, что никто Созаеву из квартиры не выселяет. Ей предложили выгодный договор, но она отказывается жить за свои деньги.

После этого молодую жену Павлика атаковали недоброжелатели. Репяхова пожаловалась, что ее "хотят уничтожить". В отношениях звездной пары произошла серьезная ссора, а вскоре заплаканная супруга артиста намекнула на развод.

Вас также могут заинтересовать новости: