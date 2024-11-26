Оскар празднует свою особую дату.

Украинский певец Виталий Козловский и его жена Юлия Бакуменко отпраздновали важную дату - их сыну Оскару исполнилось 9 месяцев. По этому случаю Юлия опубликовала в Instagram трогательное фото малыша и поделилась размышлениями о материнстве.

"Доброе утро - это когда тебе девять месяцев, ты носишь колготки с медведями, тебе никуда не надо спешить и впереди целая жизнь. Лишь бы только мирная", - написала счастливая мама.

На фотографии маленький Оскар позирует в милом боди и колготках с рисунками мишек. Поклонники семьи не смогли сдержать восторг, засыпав публикацию комплиментами и пожеланиями здоровья малышу.

Видео дня

Виталий Козловский также присоединился к поздравлениям, опубликовав в своем Instagram фото с сыном у врача.

"Сегодня Оскару 9 месяцев. Растет богатырем! Спасибо нашему педиатру", - написал певец.

Кто такой Виталий Козловский

Виталий Козловский - известный украинский певец, заслуженный артист Украины. Он получил известность благодаря участию в телепроекте "Шанс". Виталий выпустил немало хитов, которые полюбились украинской публике. Он активно гастролирует, участвует в телевизионных шоу и занимается благотворительностью. Кроме музыкальной карьеры, Виталий известен своей активной гражданской позицией и патриотизмом. Недавно певец стал отцом, чем изрядно порадовал своих поклонников.

Напомним, Виталий Козловский впервые показал своего новорожденного сына 4 апреля в соцсетях, рассекретив его необычное имя - Оскар

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