У Хейли Бибер обнаружили кисту в яичнике.

Американская модель Хейли Бибер поделилась с поклонниками печальной новостью - врачи обнаружили у нее кисту в яичнике. Из-за этой проблемы ее постоянно тошнит, наблюдается вздутие живота и спазмы.

Хейли показала фотографию, на которой можно увидеть округлившийся животик. Но это не из-за беременности, как можно было бы сразу подумать, а именно из-за проблем со здоровьем.

"У меня киста в яичнике размером с яблоко. У меня нет эндометриоза или синдрома поликистозных яичников, но несколько раз у меня уже была киста яичника, и это никогда не бывает весело. Это больно и заставляет меня чувствовать тошноту, вздутие живота, спазмы и чрезмерные эмоции", – поделилась жена Джастина Бибера.

Видео дня

Напомним, 7 июля 2018 года стало известно о помолвке модели Хейли Болдуин (девичья фамилия модели, - УНИАН) и канадского певца Джастина Бибера. 23 ноября 2018 года было подтверждено, что Хейли и Джастин официально поженились.

Пара состояла в отношениях с декабря 2015 по январь 2016 года, после чего вновь возобновили отношения в июне 2018 года. Болдуин сменила свою фамилию на Бибер в социальных сетях.

Ранее УНИАН сообщал, что у 28-летнего Джастина Бибера парализовало половину лица.

Вас также могут заинтересовать новости: