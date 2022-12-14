Актер уже не впервые посещает Украину.

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм встретился с украинскими военными в Закарпатской области. Он в окружениии защитников прокричал "Слава Украине", на что в ответ услышал "Героям слава!"

Данным видео поделился активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале. Стоит отметить, что Ван Дамм уже не первый раз приехжает в Украину.

Впервые нашу страну он посетил в 2020 году, когда снимался в комедийном боевике "Последний наемник".

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А совсем недавно его заметили в частной клинике в Запорожье. Что привело туда актера - неизвестно. Он никак не прокомментировал это, да и запретил врачам распространять причину своего визита.

Что Ван Дамм говорит о войне в Украине

Актер молчит о войне в Украине и не афиширует свой приезд. Вероятно, это связано с тем, что он дружит с диктатором Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым.

Единственное, что сделал актер, так это написал пост в социальной сети Instagram еще в начале полномасштабного российского вторжения со словами: "Желаю мира всему миру".

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