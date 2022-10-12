Украинка бросила ей флаг под ноги, но певица решила его не разворачивать.

Украинка Екатерина Козачук побывала на концерте российской певицы Земфиры на Кипре. Девушка рассказала, что бросила ей флаг прямо под ноги, но та молча отнесла его за кулисы.

По словам Екатерины, Земфира сказала антивоенную речь на концерте, поэтому она была уверена, что, если бросит ей сине-желтый флаг, певица развернет его на сцене. Но этого не произошло.

"Во время ее речи и песни "Не стреляйте" я все таки решилась и прорвалась сквозь толпу со своим флагом, потому что верила в ее искренность. И когда я все таки дошла, мне удалось докинуть его прямо ей под ноги… секунда, гаснет свет, артистка с каменным лицом поднимает мой флаг и, не разворачивая, уносит его за кулисы. Я и вся толпа начинает кричать "нет войне". Проходит минут 5 и она возвращается на сцену, чтобы дальше петь, как ни в чем не бывало, и собирать цветы с первых рядов… Занавес", – поделилась историей украинка на своей странице в Instagram. Видео дня

Также девушка добавила, что теперь Земфиры для нее не существует. Она разочарована в ее поступке, поэтому удаляет ее из своего плейлиста. Она выразила надежду на то, что и другие украинцы поступят так же.

Позиция Земфиры по войне в Украине

Ранее российские власти составили "черный список" российских музыкантов, концерты которых признаны нежелательными. А все потому, что они осудили войну в Украине.

Среди неугодных оказались Андрей Макаревич ("Машина времени"), Борис Гребенщиков ("Аквариум"), Валерий Меладзе, популярные рэперы Face и Моргенштерн, а также Земфира. Последняя певица поддержала Украину в нескольких своих клипах, один из которых посвятила Мариуполю.

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