Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Примадонна с семьей уехала в Израиль, где она постоянно критикует кремлевский режим. Поэтому в ее возвращение в Россию слабо верится.

РосСМИ разгоняют информацию, что певица Алла Пугачева, гонимая в России вместе с мужем Максимом Галкиным, собирается приехать на родину на новогодние праздники. Об этом заявил известный двойник Примадонны Даниил Калатура, сообщает News.ru.

"У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет", — утверждает он.

При этом Калатура уточнил, что Пугачева любит Россию. Напомним, саму страну в своих постах Примадонна не критикует, но она беспощадно "разносит" кремлевский режим и его приспешников, поддерживающих кровавую войну против Украины.

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Как Пугачева стала опальной певицей в России

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Примадонна и ее муж Максим Галкин высказались против войны и вмиг стали нежелательными персонами на росТВ и многих мероприятиях.

Звездные супруги сейчас живут в Израиле вместе с детьми Лизой и Гарри. Пугачева получила паспорт этой страны.

Алла Борисовна после отъезда из РФ оставила в сети "послание" следующего содержания: "Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами".

6 декабря Пугачева обозначила свое отношение к травле в сети: "Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над землей обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тв*рей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят". Вот и все".

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