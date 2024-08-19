У артиста четверо детей.

Легендарный французский актер Ален Делон всегда привлекал внимание женщин своей красотой и харизмой. При жизни у него было немало романов. В результате он стал отцом четырех детей от трех разных женщин.

УНИАН расскажет о личной жизни звезды и его детях.

Один из самых известных романов артиста был с актрисой Роми Шнайдер. Их отношения начались во время съемок фильма "Кристина" в 1958 году, и пара была помолвлена, но в конце концов они разошлись в 1963 году.

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Также Делон был в отношениях с Натали Бартелеми, которая стала его первой женой в 1964 году. У них есть сын, Энтони Делон, который также стал актером. Пара развелась в 1969 году.

Ален состоял в отношениях со многими другими женщинами, в частности, Мирей Дарк и нидерландской моделью Розали ван Бремпт. С последней у них в 1990 году родилась девочка - единственная дочь актера. Анушка Делон решила также связать свою жизнь с кино и сейчас занимается актерством. Что интересно, у женщины глаза разного цвета - карего и синего.

В отношениях с Розали у Делона также родился сын Ален-Фабьен. Он появился на свет в 1994 году во Франции. В отличие от старшей сестры и брата мужчина решил попробовать себя в моделинге. Его карьера стремительно развивалась и он участвовал в показах известных брендов, и появлялся на обложках модных глянцев.

В 1962 году у Алена родился его первенец от певицы Нико - сын Кристиан Аарон Булонь. Однако звездный отец не признал, что мальчик является его потомком. Актер не общался с сыном. Его воспитывала мать, но потом Кристиана усыновила мать знаменитостиЭдити ее второй муж Поль Булонь. Мальчик взял фамилию избранника бабушки.

Делон пережил своего сына. Аарона не стало в 2023 году. Его сердце перестало биться из-за передозировки наркотиками. Кристиан был известным французским фотографом, актером и писателем.

К слову, Делон умер 18 августа 2024 года. Ему было 88 лет. Свои последние дни он провел в Париже, Франция. В 2019 году актер перенес два инсульта, после этого состояние его здоровья ухудшилось. В начале 2024 года стало известно, что французский суд признал артиста недееспособным.

Напомним, ранее мы писали о том, как Ален Делон поддерживал Украину. До самой смерти актер был верным другом Украины и поддерживал народ в войне с РФ.

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