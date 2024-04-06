Астафьева вышла замуж за состоятельного предпринимателя.

Блогер Богдан Беспалов в сети показал нового мужа модели и певицы Даши Астафьевой. Сама звезда тщательно пытается скрыть свою личную жизнь от социума, однако Беспалову удалось раскрыть личность ее избранника.

Недавно стало известно, что звезда тайно вышла замуж, а впоследствии выяснилось, что ее муж – состоятельный украинский предприниматель. По мнению блогера, певица не просто так скрывает личность своего мужа.

Несмотря на осторожность Астафьевой стало известно, что ее избранник оказался сооснователь компании-разработчика программного обеспечения в Харькове "Lazy Ants" Григорий Черкасский.

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Подписчики блогера быстро нашли всю информацию о мужчине и его фото в сети. Впоследствии стало известно, что его отец - председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Беспалов лаконично прокомментировал фото Черкасского, которое он "слил" в сеть:

Как вам амурный выбор Астафьевой?

Несмотря на все догадки, пока точно неизвестно, действительно ли Черкасский избранник модели. Сама Астафьева никак не комментировала новости о ее личной жизни.

Напомним, ранее Даша Астафьева назвала причину, по которой выступала в РФ до войны.

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