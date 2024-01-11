Мужчина откровенно написал об этом в сети.

Известный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов рассказал, что он не любит делать вместе с сыновьями. Мужчина сделал соответствующий пост в своем инстаграме, отметив, что их мужская часть семьи не любит фотографироваться.

"Мы с моими сыновьями не слишком любим съемки, в процессе каждый капризничает по-своему, а вот готовый результат мы любим просматривать все вместе!" - написал мужчина.

Он также отметил, что процесс съемки всегда инициирует жена - телеведущая Екатерина Осадчая. Она и помогает ему в кадре.

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"Я часто могу у нее спрашивать: "А что мне делать?" И как приятно получить ответ: "Ничего". Тогда я забываю о камере и просто наслаждаюсь временем с детьми", - написал Юрий.

Рассказал ведущий и о забавных случаях на фотосессиях с детьми.

"Мой младший, Даниил, если честно, не всегда настроен на фотосессии. Только проснувшись, заспанный, он совсем не понимает, что от него хотят. Но имея хорошее настроение, мы легко вводим его в атмосферу. Правда, часто получаем от него смешные комментарии о его "хотелках": то йогурт хочет, то еще что-то", - добавил Горбунов.

Готовые фотографии всегда вызывают положительные эмоции, поэтому он со временем благодарит любимую, что все же уговорила поймать приятные воспоминания. Поэтому телеведущий посоветовал всем взять за привычку делать совместные семейные фотосессии.

Напоминаем, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая поженились в 2017 году. Позже у них родились двое сыновей: Иван, которому сейчас 6 лет и Даниил, которому 2 года. Также у женщины есть старший сын Илья от предыдущих отношений. 20-летний парень живет и учится в Америке.

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