За более чем 10 лет активной работы над самым рейтинговым тревел-шоу Украины телеведущий побывал во многих странах и перепробовал много экзотических блюд.

Телепрограмма "Мир наизнанку" выходит в эфир с 2010 года. За это время телеведущий Дмитрий Комаров побывал в разных уголках планеты. Сегодня рассказываем о том, какие опасные гастрономические открытия для себя он сделал.

Пауки Камбоджи

В первом сезоне проекта один из самых популярных украинских путешественников Дмитрий Комаров попал в племя кхмеров. Он выяснил, чем питаются те, кто никогда не видел "белых" людей.

Оказалось, в этом племени пауки - настоящий деликатес. Однако те пауки, которые водятся в Камбодже, очень опасные - они ядовитые и имеют большие зубы, поэтому после укуса можно даже умереть.

Кхмеры показали Комарову, что таких пауков нужно ловить руками - их берут за спинку, чтобы те не могли вывернуться и укусить. Затем их варят в большом количестве масла и едят целиком.

Рыба фугу в Японии

В 2017 году съемочная группа шоу "Мир наизнанку" побывала в Японии. Там Дмитрий Комаров решил отведать смертоносную рыбу фугу. Отметим, что готовить ее могут только люди с соответствующей лицензией, поскольку ошибка приготовления может стоить жизни.

Несмотря на опасность, рыба фугу в Японии - главный деликатес. Ежегодно местные и гости съедают 10 тонн угощения.

"Это самый опасный деликатес в моей жизни. Яда одной рыбы фугу достаточно, чтобы убить 40 человек", - говорил в программе Комаров.

Чича в Эквадоре

В одном из сезонов Дмитрий изучал кухню дикого племени ваорани. У них есть особое лакомство - чича. Однако приготовлено оно необычным способом, после описания которого у туристов может пропасть аппетит:

"Более чем за 10 лет путешествий по всему миру и поедания всякой гадости, я не видел ничего подобного. Чтобы блюдо было более сочным и вкусным, вареную юкку жуют, а затем снова выплевывают в блюдо. Причем чича считается готовой только после того, как местный "картофель" тщательно пожевали, выплюнули и дали ему настояться".

Напомним, что сейчас с героиней программы "Мир наизнанку", которой крокодил откусил ногу.

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