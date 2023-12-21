Для Узелкова это будет уже второй брак.

Боксер и тренер программы "Взвешенные и счастливые" Вячеслав Узелков поделился с поклонниками радостной новостью - он женится во второй раз.

На своей странице в Facebook он сообщил о помолвке с избранницей, которую скрывает от общественности.

Лишь единожды он показал их совместное фото, на котором видно только руку его любимой, которую она положила на край бассейна.

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"Мы вместе. Наконец-то мы это сделали и мы вместе и до конца", - прокомментировал свою помолвку Узелков.

К слову, Узелков заговорил о свадьбе еще в 2022 году. Однако тогда она так и не состоялась. А в целом об отношениях боксера и его девушки стало известно еще в 2021 году. Тогда он сказал, что они давно знакомы.

Отметим, Узелков уже был женат. Его первая супруга - Марина Боржемская. С ней у него есть двое детей. В 2018 году пара рассталась. Боржемская обвиняла супруга, с которым прожила 22 года в браке, в абьюзе и том, что он не хочет заниматься воспитанием детей.

Напомним, ранее Марина Боржемская призналась, общается ли Вячеслав Узелков с их детьми. Изначально женщина отказывалась комментировать отношения с бывшим супругом, однако позже все же сказала, что этого человека как не было в их жизни, так и нет.

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