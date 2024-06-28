Она вспомнила историю 20-летней давности.

Певица-предательница Таисия Повалий, которая родилась в Украине, однако сейчас сбежала в РФ и даже недавно получила гражданство страны-агрессора, пожаловалась на украинцев.

Путинистка заявила, что на нее давила власть, когда она жила в Киеве. В интервью на одном из пропагандистских каналов она рассказала, что ей якобы угрожали из-за ее политических взглядов 20 лет назад.

"У меня обостренное чувство справедливости, я же пошла в эфир. Я пошла и высказала свое мнение. И после этого на меня начались гонения, страшные гонения. Чем дальше, тем хуже. Я сбежала в Донецк, потому что мне угрожали расстрелом. Мне было очень тяжело", - сказала предательница.

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Повалий добавила, что тогда она очень волновалась за будущее и рассказала об этом так:

"У меня был такой период, думала, что уже жить не буду. Мало того, я постоянно плакала. Столько слез выплакала, что, кажется, море бы наплакала".

К слову, недавно сторонница кровавой политики Кремля делала циничное заявление, что считает себя "русской украинкой". А еще чувствует, что у нее есть миссия объединять русские и украинские народы. Поэтому она хочет даже выпустить альбом на двух языках.

Напомним, ранее лидер группы "ТИК" резко высказался о предательницах Лорак и Повалий.

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