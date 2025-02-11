'Я никогда этого не говорила': Ада Роговцева вспомнила о своем прошлом в России

Артистка рассказала, что всегда ставила на место россиян, которые пренебрежительно относились к украинцам.

Украинская актриса Ада Роговцева рассказала о своем прошлом в России. По ее словам, несмотря на то, что она приезжала в РФ и снималась в проектах страны-оккупанта, она никогда не предавала родную Украину.

В интервью Сергею Жадану она сказала, что всегда говорила россиянам о том, что она украинская актриса. В связи с этим с некоторыми из них у нее возникали конфликты.

"Я не чувствовала никогда, что я предаю. Я никогда этого не говорила, поэтому хочу сказать всем украинцам, всем зрителям, которые ко мне имеют какой-то интерес, или какое-то внимание мне уделяют, я вам говорю спасибо. Потому что я не слышала этих упреков, что "она в России работала". Я работала в России, но я украинская артистка. Я здесь, я никогда-никогда не отрывалась от своих. И никогда-никогда не предавала ни словом, ни мыслью", – обратилась к украинцам актриса.

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Роговцева добавила, что ощущала от россиян пренебрежительное отношение к украинцам, однако всегда ставила их на место.

"Я приезжала (в РФ, - УНИАН), меня встречал водитель, и каждый раз он мне говорил: "Как там ваша Независимая?" Я говорю: "Сволочь ты!" Мы с ним были в таких судах... Все равно есть такое превосходство. А я у Николая Бурляева писала, сидели актеры российские, я среди них была, и мне дали слово, а он передо мной меня представлял. И говорит: "Наша русская артистка". Я говорю: "Стоп, стоп, стоп, стоп, останавливаем запись. Я не ваша и не российская актриса, я приехала из Украины. И давай будем как-то уважать друг друга". И остановила запись", – вспомнила Роговцева.

Напомним, ранее Ада Роговцева прокомментировала скандал с домогательствами преподавателя в университете Карпенко-Карого.

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