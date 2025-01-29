Актриса отметила, что вузу уже давно нужны изменения.

Знаменитая украинская актриса театра и кино Ада Роговцева впервые прокомментировала скандал в Киевском национальном университете имени Карпенко-Карого, где преподавателя Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам и харассменте. Артистка встала на сторону студентов и отметила, что вуз уже давно нуждается в изменениях и внедрении новых порядков.

Об этом Роговцева написала в своем Facebook. В свое время, как известно, знаменитость также получала образование в этом университете, поэтому не могла обойти скандал, который там на днях разгорелся. По ее словам, молодое поколение должны обучать высококвалифицированные педагоги и мастера своего дела, а подобные инциденты с домогательствами нужно искоренить и больше не повторять.

"Киевскому национальному университету театра, кино и телевидения уже очень-очень давно нужны изменения. Слушала детей. Во всем правы. Учебное заведение - для обучения, а не для поддержки заведения и его работников. Театр, кино, телевидение - прикладные синтетические искусства и приобщать к ним на практике, обучая азам ремесла, могут исключительно высокопрофессиональные люди, мастера своего дела. Если это не стопроцентно так, зачем же тогда существует заведение?" - написала Ада Николаевна.

Видео дня

По собственному опыту актриса знает, как сложно получить желанный диплом и актерское образование. Она отметила, что для получения этой профессии студенты тратят драгоценное время и много сил, поэтому они нуждаются в поддержке.

"На что тратят дети, которые пришли получить сложную прикладную профессию, 4-5 лет жизни? Бесценных лет, когда стоит каждый час суток для набора, для попыток, для ошибок, для понимания себя и мира! Я молюсь за прекрасных детей, которые стремятся учиться и гордиться своей театральной школой! Поддерживаю во всем!" - добавила Роговцева.

К слову, в январе этого года одна из студенток университета имени Карпенко-Карого обвинила Белоуса в сексуальных домогательствах. Девушка опубликовала видео, где рассказала, что получала сообщения интимного характера от преподавателя. Более того, по ее словам, он присылал ей фото гениталий других студенток и предлагал интим.

Напомним, ранее Андрея Белоуса после обвинения в сексуальных домогательствах отстранили от работы. После скандального заявления студентки была начата служебная проверка, которая до сих пор продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости: