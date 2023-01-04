По словам морпеха, в разводе с супругой виноват он сам.

Защитник Мариуполя Михаил Дианов рассказал о разводе с женой и отметил, что считает себя виноватым в том, что они расстались.

В интервью Алексею Суханову он признался, что был немного гулящим, а его жена - прекрасная женщина. Однако несмотря на разрыв он до сих пор ее любит, хоть они не вместе уже несколько лет.

"После развода года два места себе не находил. Я и сейчас по ней скучаю, я ее очень люблю до сих пор. Я - однолюб. Но мы вместе не будем, потому что мы разные", - сказал Дианов.

Он добавил, что его экс-жена до сих пор не встретила мужчину, с которым могла бы построить семью. Сам он хотел бы возобновить с ней отношения, но очень боится отказа. Поэтому и не делает первый шаг к примирению.

"Я уже однажды пережил развод с ней, и если она скажет "нет", то это будет то же самое, что снова развестись. Я не боюсь врага, не боюсь драки, а вот от нее услышать "нет" боюсь. Не спрошу - не услышу", - добавил он.

Что известно о Михаиле Дианове

Михаил Дианов был среди тех, кого россияне взяли в осаду на "Азовстали" в Мариуполе. Он был возвращен из плена в сентябре 2022 года.

Он также был среди тех, кого оккупанты держали в колонии в Еленовке на Донбассе, по которой ими же был нанесен удар.

За время пребывания на "Азовстали" и в российском плену мужчина критически похудел, потеряв 40 кг.

После возвращения из плена морпеха Дианова отправили в США на лечение, где ему сделали операцию на руке.

Вас также могут заинтересовать новости: