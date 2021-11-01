Юморист горд поступком своего наследника и с радостью похвастался фото с татуировкой подростка.

Украинский юморист Александр Пикалов из студии "Квартал 95" рассказал, что его сын Михаил сделал тату. Ребенку комика всего 16 лет, однако он уже отправился в салон и сделал себе довольно внушительный рисунок на половину руки.

На своей странице в Instagram Пикалов сначала показал видео из тату-салона, а затем и похвастался результатом.

Юморист пошутил о том, что он не водил ребенка в сад и школу, но сейчас нашел возможность это компенсировать. Звезда "Квартала 95" лично отвел Михаила на сеанс и явно был горд решением наследника.

"Лайфхак для бестолковых отцов. Если вы не успевали водить своего сына в сад, потом вообще не водили сына в школу, то есть места, куда можно привести - мой сын в тату-салоне", - рассказал Пикалов.

Оказалось, сын юмориста выбрал для первой татуировки совсем неминиатюрный рисунок. 16-летний Михаил сразу же "забил" половину руки - от локтя до ладони.

"Первая тату Сыночка. Совсем взрослым стал", - написал Пикалов под фото с тату своего ребенка.

Результат похода в тату-салон удивил многих поклонников юмориста. Некоторые отметили, что сын Пикалов слишком рано сделал себе первую татуировку, потому что в будущем он может пожалеть о содеянном в юношестве.

Кто такой Александр Пикалов

Александр Пикалов - украинский актер, сценарист, телеведущий, художественный руководитель и автор студии "95 квартал". Состоял в браке с Ириной Пикаловой с 2003 года. В паре у них родился сын Михаил.

Также известно, что Александр Пикалов - байкер, коллекционирует мотоциклы, в 2015 году у него было 40 разных мотоциклов, фанат Элвиса Пресли и Америки 1950-х - 1960-х, за что получил прозвище "Элвис", дружил с Виктором Януковичем-младшим.

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Автор: Виолетта Орлова