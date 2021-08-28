Женя Гончаренко отметил, что его состояние было мало похоже на сон.

Избитый до комы танцор шоу-балета певицы Нади Дорофеевой рассказал о медикаментозном сне, в котором он находился более двух недель. Женя Гончаренко отметил, что по его ощущениям прошло полгода.

Об этом парень рассказал в сториз на своей странице в Instagram.

По его словам, с каждым днем ему становится лучше, но есть последствия от травмы.

"Мне с каждым днем становится все лучше и лучше. Конечно же есть последствия травмы, но меня они мало волнуют. Я знаю, что все будет классно, потому что иначе и быть не может", - отметил танцор.

Читайте такжеТанцор Дорофеевой впервые после избиения вышел на связьПри этом он указал, что "медикаментозный сон" сложно назвать сном.

"Это была вторая реальность, в которой я жил и проживал время. Ощущение, что меня просто не было в городе полгода, потому что эти сны длились полгода. Эта вторая реальность была настолько реальна, что для меня до сих пор остается шоком, что этого не было на самом деле", - поделился Гончаренко.

Избиение Жени Гончаренко

1 августа во время конфликта 28-летний майор Управления государственной охраны ударил кулаком по голове 22-летнего участника шоу-балета. Последний от удара упал на землю, его госпитализировали. Нападавший скрылся с места происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

3 августа подозреваемого сотрудника УГО взяли под стражу, а на следующий день стало известно о его увольнении из рядов госохраны.

Сам танцор 16 дней находился в медикаментозной коме в связи с полученными травмами. Вышел он из нее 16 августа.

Автор: Анастасия Горбачева