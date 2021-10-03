Александра Зарицкая призналась, что рядом с Юрием Мешковым чувствует себя защищенной.

Украинская певица Александра Зарицкая, которая совсем недавно рассказала о новом романе, в пятом эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами" призналась, что испытывает к партнеру Юрию Мешкову.

По словам звезды, рядом с Юрием она чувствует себя защищенной. Она добавила, что это именно то, чего она всю жизнь хотела. Также Зарицкая прокомментировала их поцелуй в прошлом выпуске шоу.

"Поцелуй – это была самая приятная часть, награда за старания", - сказала Александра.

Сам Мешков отметил, что Александра также ему очень нравится. Есть ли будущее у этой пары - неизвестно, так как сейчас Зарицкая состоит в романтических отношениях с мужчиной, имя которого пока не называет.

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Александра Зарицкая - украинская певица, участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор".

В 2017 году Александра вместе с Никитой Будаш создала группу "KAZKA". В этом же году группа выпустила свой первый сингл, с которым они прошли кастинг на шоу "Х-фактор", где группа заняла 7 место. В 2018 году группа приняла участие в украинском национальном отборе на "Евровидение-2018", заняв 15 место. 27 апреля 2018 года KAZKA выпустили свой первый альбом, который называется "KARMA". 27 декабря 2019 года выпустили второй студийный альбом "NIRVANA".

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Автор: Диана Могилевич