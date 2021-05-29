Мишина также дала совет своей последовательнице, Злате Огневич, которая стала новой "Холостячкой".

Экс-холостячка Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт не на шутку переполошили сеть, заставив поклонников думать о разрыве пары. Однако на пост-шоу проекта "Холостяк 11" на канале СТБ актриса и автор "Квартал 95" расставили все точки над "і" и прокомментировали свои отношения.

Недавно в соцсетях поползли слухи о том, что пара рассталась после того, как Ксения и Александр отписались друг от друга в Instagram, а экс-"холостячка" и вовсе удалила все фото с любимым.

"Чего мы будем выносить наружу непонятные движения? Все бывает. Это свойственный отношениям процесс", - уклончиво объяснила такие настораживающие изменения актриса.

Александр рассказал о непростом графике влюбленных, который порой не оставляет им времени на общение, но пара уже привыкла справляться с этим фактом.

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"Графики не проблема. Она неделю приходит в 5 утра, а я ухожу в 9. Проблема, кто утром пойдет перепарковывать машину", - смеется Эллерт.

И все же спорные и конфликтные ситуации влюбленные решают сообща и предпочитают разговаривать друг с другом, а не накапливать обиды.

"Садимся, разговариваем. Я могу пообижаться, могу я чем-то обидеть. И я прошу разговаривать через слово "любимая" - это сразу отпускает", - поделилась лайфхаком Ксения.

"В любых отношениях надо принимать и отдавать", - считает Эллерт.

Александр - натура творческая и романтичная, поэтому он привык делать широкие жесты для любимой.

"Я недавно прилетела из Хорватии (актриса участвовала в съемках международного проекта, - УНИАН). Саша меня встретил с саксофонистом прямо в аэропорту. Мы потанцевали", - вспомнила о сюрпризе от любимого Ксюша.

Также не обошлось и без провокационных вопросов о свадьбе.

"Может, Эллерт сделает предложение в следующем году или я ему в этом", - в шутку поделилась планами пары актриса.

Кроме того Мишина дала совет своей последовательнице, Злате Огневич, ставшей новой "Холостячкой" и также присутствовавшей в студии пост-шоу.

"Будь смелой в принятии решений и своем выборе. Слушай сердце и внутренний навигатор. Не слушай никого - только себя", - обратилась актриса к певице.

Напомним, что ранее Ксения Мишина и Александр Эллерт переполошили сеть рассуждениями об отношениях. Однако пара позже развеяла все слухи трогательным совместным видео.

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Автор: Виктория Гордиенко