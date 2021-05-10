Певица показала фото, которое стало поводом для слухов о ее возможной беременности.

Украинская певица и новая "холостячка" Злата Огневич опубликовала на своей страничке в Instagram новое фото.

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На снимке она предстала в красном платье с цветочным принтом и джинсовой курточке. При этом она сделала сэлфи с такого ракурса, что складывается впечатление, что она беременна. Еще больше интереса к этому она подогрела подписью к фотографии.

"Настроение дня "хочу на ручки". И ещё ароматный пирог с яблоками и корицей... И чтобы уже лето поскорее пришло, там столько всего меня ждёт", - написала певица.

"По-моему, вы не одни", "От тебя легко сойти с ума", "Кажется мне, что на фото есть что-то необычное", "Кокетка", "Златочка, у тебя как животик беременный?", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич