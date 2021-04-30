На днях Сеть всколыхнули слухи о разрыве одной из самых популярных звездных пар, которая сложилась после реалити-шоу "Холостячка", – Ксении Мишиной и Александра Эллерта. Влюбленные лишь подогревали такую информацию провокационными сообщениями о любви.

Ксения Мишина и Александр Эллерт, которых подозревали в разрыве отношений, подтвердили, что они все-таки вместе.

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На днях Сеть всколыхнули слухи о разрыве одной из самых популярных звездных пар, которая сложилась после реалити-шоу "Холостячка", – Ксении Мишиной и Александра Эллерта. Влюбленные лишь подогревали такую информацию провокационными сообщениями о любви. Однако уже выяснилось, что они до сих пор вместе и в отношениях все хорошо.

В Instagram-сторис сценарист и ведущий Александр Эллерт опубликовал трогательное видео. На нем изображена Ксения Мишина, которая лежит на кровати после тяжелого рабочего дня. Мужчина нежно называет избранницу "любимой" и кормит ее вкусной икрой.

Ранее Мишина удалила совместные фото с Эллертом со своей ленты в Instagram и так их и не восстановила.

Ксения Мишина и Александр Эллерт: с чего все началось

Несколько недель назад Ксения Мишина отписалась от страницы Александра в Instagram. Также она удалила совместные фото, оставив лишь 2 рекламных ролика, в которых снималась вместе с любимым.

Некоторое время актриса находилась на съемках в Хорватии. Оттуда публиковала посты, в которых высказывалась об изменениях ради любви, чем еще больше провоцировала слухи об окончании отношений.

Позже девушка поделилась мыслями по секрету спокойствия и гармоничной личности, такую публикацию дополнила черно-белым фото. Эллерт не замедлил с ответом. Он также опубликовал черно-белую фотографию и размышлял о том, есть ли у Бога жена. После этого комментариев о разводе пары стало еще больше.

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Автор: Виктория Гордиенко