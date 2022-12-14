Алла Барановская поделилась, что за месяц потеряла около 10 кг.

Супруга украинского депутата Николая Тищенко Алла Барановская рассказала о проблемах со здоровьем. Деталями она не поделилась, но уточнила, что за месяц потеряла около 10 кг.

"За месяц я похудела на 10 килограмм. Никому не советую забывать о здоровье. И даже врагам не пожелаю пройти мой путь", - написала в своем блоге Барановская.

Алла намекнула, что виной тому какой-то недуг, но о нем сейчас говорить не готова. По словам жены Тищенко, врачи запретили ей физические нагрузки, поэтому она пользуется различными процедурами, чтобы держать свое тело в форме.

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Также Барановская показала фото, сделанное, скорее всего, где-то в салоне красоты. На заднем плане видна ванна, кушетка, одноразовое покрывало. Скорее всего, именно здесь женщина была на процедурах.

Отметим, владелица салонов красоты, модель и блогер Алла Барановская замужем за Николаем Тищенко с 2016 года.

Напомним, названы топ-5 украинских пар с огромной разницей в возрасте.

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