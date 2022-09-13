8 сентября 2022 года на 97-году жизни умерла Елизавета II. Последнее время ее состояние значительно ухудшилось, что и привело к кончине.
Доктор Деб Коэн-Джонс отметила, что о плохом самочувствие Королевы говорили ее руки. По ее словам, у монархини были признаки заболевания периферических сосудов.
"Иногда это может привести к сердечной недостаточности. Если у вас такое плохое периферическое кровообращение, органы не получают хорошего кровоснабжения. Это может быть признаком полиорганной недостаточности", - цитирует слова врача издание Express.co.uk.
Кроме того, врач отметила, что этот недуг может быть достаточно болезненным, поэтому не исключено, что последнее время Елизавета II мучилась от боли.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.
На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.
А 10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.
Отметим, что новый британский король Чарльз III стал старейшим монархом в истории Британии, когда-либо восходил на престол.