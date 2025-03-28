Елена Филонова рассмешила французов / фото инстаграм Елены Филоновой

Украинская телеведущая Елена Филонова, которая недавно экстремально похудела, оконфузилась прямо на улице.

Не секрет, что сейчас девушка живет во Франции. Она часто показывает свою жизнь за границей и активно ведет соцсети. А сегодня, 28 марта, Елена опубликовала в своем Instagram видео, на котором случайно заметила свой конфуз на улице Ниццы. Девушка шла и не увидела, что из-под джинсов у нее видны колготки. На это обратили внимание французские прохожие и начали говорить Филоновой о проблеме.

"Что они кричат? Ааа! Вот это я лузер! Лена собиралась... Колготки! А я думаю, что они от меня хотят, а иду и за мной колготки плетутся. Позор!" - в шутку прокомментировала ведущая.

Она также добавила, что это могло произойти из-за стресса. Однако Елена не расстроилась по этому поводу и сказала так:

"Это и про стресс, потому что, когда мы в стрессе, когда мы боимся изменений в своей жизни, то мы дезориентированы немножко. Мы невнимательны, вот как я сейчас. Но не бойтесь ничего менять в своей жизни, кайфуйте от того, что вам дает жизнь и судьба. Живите жизнь здесь и сейчас".

Что известно о Елене Филоновой

Елена Филонова родилась в Киеве. Мечтала стать моделью, но из-за невысокого роста ей пришлось отказаться от этой идеи. Позже она стала ведущей на Новом канале и вела такие программы: "Ревизор красоты", "Абзац", "Перфект" и "Любовь".

Напомним, ранее ведущая Елена Филонова расплакалась после неудачного свидания.

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