Девушка также объяснила, как это могло произойти с ней.

Украинская телеведущая Елена Филонова, которая недавно экстремально похудела, оконфузилась прямо на улице.

Не секрет, что сейчас девушка живет во Франции. Она часто показывает свою жизнь за границей и активно ведет соцсети. А сегодня, 28 марта, Елена опубликовала в своем Instagram видео, на котором случайно заметила свой конфуз на улице Ниццы. Девушка шла и не увидела, что из-под джинсов у нее видны колготки. На это обратили внимание французские прохожие и начали говорить Филоновой о проблеме.

"Что они кричат? Ааа! Вот это я лузер! Лена собиралась... Колготки! А я думаю, что они от меня хотят, а иду и за мной колготки плетутся. Позор!" - в шутку прокомментировала ведущая.

Она также добавила, что это могло произойти из-за стресса. Однако Елена не расстроилась по этому поводу и сказала так:

"Это и про стресс, потому что, когда мы в стрессе, когда мы боимся изменений в своей жизни, то мы дезориентированы немножко. Мы невнимательны, вот как я сейчас. Но не бойтесь ничего менять в своей жизни, кайфуйте от того, что вам дает жизнь и судьба. Живите жизнь здесь и сейчас".

Что известно о Елене Филоновой

Елена Филонова родилась в Киеве. Мечтала стать моделью, но из-за невысокого роста ей пришлось отказаться от этой идеи. Позже она стала ведущей на Новом канале и вела такие программы: "Ревизор красоты", "Абзац", "Перфект" и "Любовь".

Напомним, ранее ведущая Елена Филонова расплакалась после неудачного свидания.

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