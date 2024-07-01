Некоторым артистам приходится спасать ситуацию во время выступления.

Каждый выход на сцену у артистов - это всегда четко продуманные и отрепетированные до мелочей действия. Но все равно часто случаются конфузы на концертах, которые успевают снять на видео внимательные зрители. Подборку таких забавных моментов читайте и смотрите далее.

Оля Полякова

Певица Оля Полякова всегда контролирует рабочие процессы, ведь любит делать все идеально. Однако на одном из концертов с ней случился конфуз: она перепутала человека, которому посвятила свою песню "Пташка" с другой зрительницей и начала ее благодарить. Видео сразу попало в сеть.

"Она совсем другому человеку начала это говорить, а та девушка находилась с другой стороны. Благо, докричались. Разогналась уже в речи и наконец мы достучались. Заметно, что Оле стыдно и она нервничает", - написал автор видео.

Позже артистка все же нашла Оксану, которой посвятила песню, и крепко ее обняла.

"Вот прикол, посвятила ей песню, а в лицо даже не узнала. Бывает, что поделаешь", - отметил автор видео.

Злата Огневич

Недавно певица Злата Огневич тоже попала в неловкую ситуацию. Дело в том, что во время выступления у нее внезапно выключилась музыка.

"У нас что-то с музыкой произошло. Надо решить этот вопрос. Поддержите нас, пожалуйста", - сказала со сцены Злата и позже все же продолжила петь, несмотря на технические проблемы.

Макс Барских

У певца Макса Барских тоже часто происходит что-то незапланированное на сцене. В 2018 году у него был технический сбой на большом сольном концерте в Киеве. Однако сейчас бывают другие проблемы, в частности, отключение света во время выступления. Правда, в такие моменты артист позволяет за него петь своим зрителям.

Тина Кароль

Не только отключение света, но и воздушные тревоги портят планы артистов. Но Тина Кароль уже адаптировалась к реалиям всех украинцев. Например, недавно в начале ее выступления прозвучала сирена, которая не напугала певицу. Кароль смешно отреагировала на это и продолжила концерт.

Анна Тринчер

Но, если Тина Кароль не уходит со сцены, то певица Анна Тринчер может случайно упасть с нее. В частности, в сеть попадали опасные моменты, когда артистка так увлекается исполнением собственных песен, что не замечает край концертной площадки.

Правда, к счастью, с артисткой все в порядке. И все конфузы она воспринимает с улыбкой.

Напомним, ранее на концерте АІуоnа АІуоnа и Jerry Heil комик упал со сцены.

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