Тарас Яремий рассказал, как чувствует себя сейчас.

Украинский стендап-комик Тарас Яремий, который стал популярным благодаря коротким видео в TikTok, упал со сцены. Инцидент произошел 25 июня во Львове во время концерта певиц Jerry Heil и alyona alyona.

Jerry Heil опубликовала в своем Telegram момент падения артиста. Дело в том, что юморист не заметил, как вышел на самый край сцены и, сделав шаг назад, упал с двухметровой высоты на землю. Яремий удачно приземлился и не получил травм. Он сразу же поднялся и снова выбежал на сцену.

"Не надо больницы, просто упал", - сразу воскликнул к поклонникам и команде комик.

Падение артиста изрядно напугало исполнительниц. alyona alyona сразу отметила, что у нее до инцидента "дергался глаз, теперь дергается сердце". Она добавила, что Тарас "сам себя сглазил", когда на концерте рассказывал, что с 6 класса занимался паркуром и готовился "полететь со сцены".

"У нас на концерте вчера упал (в оркестровую яму, если бы она там была, но ее не было, к счастью) Тарас Яремий. Прекратите этот челлендж, пожалуйста, потому что страшно", - указала в описании под видео Jerry Heil, намекнув на свое падение со сцены.

Как известно, в декабре 2022 года на одном из своих концертов исполнительница споткнулась и упала в оркестровую яму. Тогда певица получила серьезную травму - у нее диагностировали перелом ребер. Она была вынуждена отменить следующие выступления и прошла длительную реабилитацию.

Напомним, ранее alyona alyona раскритиковали в сети. Рэперша резко ответила на хейт относительно ее внешности.

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