Александр Волошин сделал актрисе сюрприз.

Популярная 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер заинтриговала поклонников "романтичным и сумасшедшим" поступком своего жениха Александра Волошина.

В Instagram артистка опубликовала несколько видео и сообщила, что бойфренд пошел ради нее на некий шаг, но что именно он сделал, – оставила в секрете.

"Каждый день, с момента предложения, я получаю такое вопросы: Не жалеешь? А чего так рано? Куда спешить? Так вот… не жалею ли я что выбрала самого лучшего, самого обезбашенного и романтичного мужчину, который ради меня готов на поступки, от которых у других волосы дыбом и мурашки? – Нет. Не рано ли я определилась с тем, с кем хочу прожить всю жизнь? – Нет", – написала она в подписи к видео.

"Завтра вы увидите самый яркий, романтичный и сумасшедший поступок от моего …", – анонсировала Тринчер.

Поклонники в комментариях, гадают, какой же сюрприз сделал Волошин:

"Машину подарил", "Я в предвкушении", "Что так такое?", "Машина 100%", "Авто", "Поступки – самое главное доказательство любви", "Дожить бы до завтра", "Ваши эмоции – это что-то. Хочется уже поскорее все увидеть", "Тату с ее фоткой, я так думаю", "Это тату салон киевский, значит тату".

Напомним, ранее Анна Тринчер накануне 14 февраля сообщила грустную новость.

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