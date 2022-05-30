Мальчик провел больше недели в больнице.

Внук украинского хореографа Григория Чапкиса и младший сын Грега Чапкиса попал в автомобильную аварию. В результате он получил глубокую рану, сквозь которую просвечивался череп.

Мама мальчика Эмбер в своем Instagram написала, что он ехал на велосипеде без шлема и решил обогнать машину, движущуюся по дороге. В этот момент он врезался в другую машину.

Мальчика сразу же доставили в больницу, где он провел 10 дней.

"Я была с ним, когда он проснулся. Максим не сломал ни одной кости. Все анализы и снимки были в норме. У него была глубокая рана на голове. Рана была так ужасна, что я могла видеть его череп. Да, череп. Максиму наложили 20 швов на лбу и 7 скобок на затылке", - рассказала Эмбер.

Вас также могут заинтересовать новости: