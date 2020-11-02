Шоумен представил авторскую песню «В фильмах Тарантино».

Шоумен Владимир Остапчук представил авторскую песню «В фильмах Тарантино», которую посвятил жене Кристине. Эту песню он подарил ей на свадьбе.

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Вместе с песней, которая уже доступна на всех музыкальных площадках и сервисах, Владимир Остапчук презентовал трогательное mood video на трек на своем YouTube-канале.

Лейтмотивом видео «В фильмах Тарантино» стала романтическая love story пары, а также их прогулки и свидания.

«Я написал песню-подарок Кристине на нашу свадьбу и не планировал ее афишировать. Но Кристина выставила в сториз отрывок из нее, и ее просто забросали расспросами, что за песня и где ее скачать. Поэтому мы решили презентовать ее, поделившись теплыми и позитивными эмоциями со слушателями», - сказал Остапчук.

«Я всегда знала, что Вова очень талантливый, что он красиво поет, даже когда просто ходит по квартире и напевает что-то. Но, когда он спел мне «В фильмах Тарантино», песню о нас и нашей любви, я была очень тронута. Сейчас она у меня на повторе, и даже мои подружки её постоянно слушают, скидывают мне видео, как они напевают и танцуют под нее. Это действительно волшебный подарок, за который я очень благодарю тебя, Вова», - добавила Кристина.

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Автор: УНИАН