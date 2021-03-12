Певец поделился трогательной историей.

Певец Виталий Козловский рассказал трогательную историю о том, как помог найти любовь собственному отцу.

Козловский в эфире программы "ЖВЛ" признался, что его 73-летний папа сейчас безумно влюблен, пишет ТСН.

Он уточнил, что история любви отца началась после его переезда в Киев из Львова полтора года назад. Мать певца длительное время проживает в Италии.

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"И это самое удивительное, наверное, что произошло в его жизни. И в моей так же. Потому что я не могу насладиться счастьем своего отца, который, скажем так, из-за обстоятельств жизни был отчаявшийся в женщинах. И точно не мог себе представить, что в свои 73 года он будет влюбленным и влюбится. Она простая, но такая необычайная женщина", - заметил Козловский.

По его словам, познакомилась пара в доме, в который заселился его отец. Женщина, которую зовут Нина, работала там консьержкой.

"Первая его фраза была ей - только не влюбись в меня. И пошел такой, знаешь. И в конце концов, как-то так случилось, что сейчас эти люди живут. И классно друг друга поддерживают. Ты не знаешь, где потеряешь, а где найдешь. Твой человек может находиться где-то всегда возле тебя", - признался он.

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Автор: УНИАН