Знаменитая пара также инициировали сбор средств через свой фонд для ЮНИСЕФ.

Футболист с мировым именем Дэвид Бекхэм и его супруга, дизайнер Виктория Бекхэм пожертвовали 1,3 миллиона долларов украинским детям и их матерям. Средства будут направлены на помощь пострадавшим от войны в Украине.

Кроме того, супруги инициировали сбор средств через собственный благотворительный фонд. Деньги будут переданы ЮНИСЕФ. Всех небезразличных просят присоедениться к пожертвованиям.

"Матери вынуждены убегать вместе с детьми. Семьи в разлуке. Детей выдергивают из кроватей, за одну ночь они стали беженцами. Поскольку конфликт в Украине длится уже вторую неделю, потребности семей обостряются, а 7,5 миллионов детей сейчас находятся под угрозой.

Сегодня, в Международный женский день, мой фонд "7 Fund" для UNICEF призывает оказать немедленную помощь для поддержки детей, включая медицинские товары и безопасные места для семей. Пожалуйста, присоединитесь ко мне в поддержке UNICEF и добавьте столько, сколько можете. Спасибо", - заявил в своем видеообращении Дэвид Бекхэм.

Напомним, ранее автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов украинским детям. Вместе со своей благотворительной организацией Lumos собрала для украинских детей, которые пострадали от российской агрессии, 1 миллион фунтов стерлингов - примерно 1,3 миллиона долларов.

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