SHUMEI поделился, когда планирует создать семью.

Популярный украинский артист SHUMEI, настоящее имя которого Олег Шумей, приоткрыл завесу своей личной жизни. Певец признался, находится ли сейчас в романтических отношениях.

Как известно, исполнитель держит свою личную жизнь за семью замками. Ему приписывали романы с известными украинскими певицами, однако сам Олег не подтверждал ни один из них.

Знаменитость говорит, что свои песни он никому не посвящает. По его словам, в композициях он воспевает обобщенный образ женщины, не связанный с конкретными людьми. Однако Шумей заинтриговал романтическими отношениями. На вопрос о том, можно ли его называть холостяком, он ответил, что это секрет.

Сейчас исполнитель в основном сосредоточен на музыкальной карьере и творчестве. В его планах создание семьи отложено на позже, а сейчас он хочет выпускать больше новых хитов.

"Может сердце свободно, а может и нет. Может лет в 35-40 я захочу семью, но сейчас я хочу полностью отдать себя карьере", - поделился SHUMEI.

Что известно о SHUMEI

Олег Шумей - украинский певец и музыкант. Артист родом из Ивано-Франковской области. Он участвовал в проекте "Голос страны". Популярность ему принесла его дебютная песня "Тревога", которую певец презентовал во время полномасштабного вторжения.

За короткое время 22-летний исполнитель стал известным в Украине, а его треки оказываются в топах музыкальных чартов. Своим пением он привлек внимание не только поклонников, но и украинских звезд. В частности, SHUMEI выпускал песни в дуэте со Златой Огневич и Тиной Кароль.

Он перепевал композиции "Біля тополі", "Вище хмар", "Мальви". Среди его самых известных песен "Буревіями", "Волосся" и "Пробач".

Напомним, ранее SHUMEI довел до слез невероятным исполнением песни "Мальвы".

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