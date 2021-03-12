Вероника Белик показала новое фото.

Польская фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в социальной сети Instagram фотографию с отдыха.

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На снимке она позирует в черном раздельном купальнике. При этом она стоит спиной к камере. Таким образом видно ее сочные ягодицы, которые она всячески демонстрирует публике.

"Ловить первые лучи солнечного света", - подписала фото Вероника.

Кто такая Вероника Белик:

Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков

Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом

Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

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Автор: Диана Могилевич