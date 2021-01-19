Вероника Белик обладает пышными формами.

Известная фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram новую фотографию.

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Девушка сейчас отдыхает в Дубае. Чтобы сделать отдых более активным, она решила покататься на квадроциклах. Образ для экстремальной поездки она выбрала достаточно сексуальный - черные джинсы-скинни и микротопик. На голову она повязала бандану и надела защитные очки.

Стоит отметить, что у Белик грудь намного больше, чем топик. Поэтому складывается впечатление, что у нее выпадает грудь.

Кто такая Вероника Белик:

Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков

Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом

Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

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Автор: Диана Могилевич