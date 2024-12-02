Юлия показала, кого выбрала крестными для своей дочери.

Известная украинская блогерша с миллионной аудиторией Верба, она же Юлия Вербинец, покрестила дочь Розу, которая появилась на свет три месяца назад. Звезда сети поделилась трогательными кадрами с таинства и показала, кто стал крестными родителями девочки.

Фотографиями с праздника Юлия опубликовала в своем Instagram. Некоторое время 21-летняя блогерша не выходила на связь в сети, но по случаю праздника решила сделать исключение и показать подписчикам, как прошло важное событие. К слову, семейным контентом она поделилась на странице, которую не вела еще с 2021 года. В подписи к снимкам Верба отметила, что крещение Розы было особенным.

"Пожалуй, это самый чувственный день моей жизни. Крещение моей дочери Розочки. Последний пост на этой странице был еще в 2021 году. Сказал бы мне кто-то, что вскоре все так изменится. И вот у меня уже семья, ребенок, жизнь в другом городе", - написала Юлия.

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На кадрах, которые опубликовала блогер, она показала дочь. Невозможно не заметить, как изменилась за эти три месяца девочка, в частности, она очень подросла. Для важного события кроху нарядили в белое праздничное платье и чепчик, а также крыжму с кружевом - одеяло, которое используют после обряда крещения.

А вот ее звездная мама позировала на камеру фотографа в длинном пальто молочного цвета, а также бежевых сапогах на каблуках. Таинство прошло в кругу самых родных для семьи людей. В частности, Юлия и ее возлюбленный Константин пригласили родителей и близких друзей, которые стали крестными Розы. Крестной мамой выбрали подругу Вербы - блогера Настю Иванишин, а отцом - друга Константина.

На других снимках Вербинец также показалась со своим 29-летним избранником и мамой.

К слову, пара объявила о помолвке в ноябре прошлого года. Тогда девушка сообщила, что Константин сделал ей предложение, однако влюбленные пока не спешат заключать официальный брак. В июне 2024 года Юлия призналась, что беременна первенцем, а уже в сентябре родилась Роза.

Напомним, ранее Верба рассекретила, чем занимается ее жених, который сидел в СИЗО. Юлия рассказала, как реагирует на хейт в отношении ее возлюбленного.

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