Брежнева очаровала поклонников / фото instagram.com/ververa
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева похвасталась стильным луком с трендовыми деталями в этом сезоне.Читайте также"Это точно любовь": Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Поп-звезда облачилась в топ-бюстье, а поверх него накинула бомбер из металлизированной бахромы.
Дополнила образ Брежнева стильными серьгами и нюдовым макияжем, а также распущенными волосами.
Подписчики в восторге от того, как выглядит 38-летняя артистка. Многие обратили внимание на ее сочную грудь.
Брежнева очаровала поклонников / фото instagram.com/ververa
Кто такая Вера Брежнева
- Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепропетровской области.
- Певица была солисткой группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива оначала сольную карьеру.
- Певица замужем за продюсером Константином Меладзе с 2015 года.
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