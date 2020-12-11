Подписчики в восторге от того, как выглядит 38-летняя артистка.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева похвасталась стильным луком с трендовыми деталями в этом сезоне.Читайте также"Это точно любовь": Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Поп-звезда облачилась в топ-бюстье, а поверх него накинула бомбер из металлизированной бахромы.

Дополнила образ Брежнева стильными серьгами и нюдовым макияжем, а также распущенными волосами.

Подписчики в восторге от того, как выглядит 38-летняя артистка. Многие обратили внимание на ее сочную грудь.

Кто такая Вера Брежнева

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепропетровской области.

Певица была солисткой группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива оначала сольную карьеру.

Певица замужем за продюсером Константином Меладзе с 2015 года.

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Автор: Ольга Робейко