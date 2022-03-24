Ведущая 1+1 Маричка Падалко поделилась в Instagram, что ее муж Егор Соболев сейчас защищает Украину от российских оккупантов, которые уничтожают не только нашу инфраструктуру, но и убивают мирное население.
Из-за войны в Украине Маричка уже четыре дня не может связаться со своим мужем.
"Все, что я хочу сейчас - это просто услышать мужа. Потому что четыре дня без всякой весточки пока кажутся длиннее за целый месяц войны", - написала Падалко.
Также она добавила, что тяжело переживает войну. Ей мучительно вспоминать первые дни вторжения России в нашу независимую страну.
"Я еще не готова вспоминать первый день большой войны и заново это переживать, хотя помню ту ночь и утро поминутно", - добавила ведущая.