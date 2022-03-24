По словам Падалко, уже четыре дня ее муж не выходит на связь.

Ведущая 1+1 Маричка Падалко поделилась в Instagram, что ее муж Егор Соболев сейчас защищает Украину от российских оккупантов, которые уничтожают не только нашу инфраструктуру, но и убивают мирное население.

Из-за войны в Украине Маричка уже четыре дня не может связаться со своим мужем.

"Все, что я хочу сейчас - это просто услышать мужа. Потому что четыре дня без всякой весточки пока кажутся длиннее за целый месяц войны", - написала Падалко.

Также она добавила, что тяжело переживает войну. Ей мучительно вспоминать первые дни вторжения России в нашу независимую страну.

"Я еще не готова вспоминать первый день большой войны и заново это переживать, хотя помню ту ночь и утро поминутно", - добавила ведущая.

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