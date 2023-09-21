По словам Путинцева, Виннику уже не удастся вернуть свою популярность.

Украинский продюсер Денис Путинцев высказался относительно певца Олега Винника, который в начале полномасштабного российского вторжения уехал в Германию.

Путинцев считает, что "повелитель волчиц" уже не вернется в Украину. По его словам, музыкант заработал достаточно денег, чтобы жить в Европе и открыть там небольшой бизнес.

Однако продюсер считает, что Винник поступил мудрее, чем его коллеги по цеху:

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"Он оказался мудрее Потапа и не выпускал патриотические песни, а просто молчал и чего-то ждал. Его сложно в чем-то обвинить. Он просто оказался каким-то нейтральным молчуном. Я думаю, что Винник уже и не вернется в Украину. Он достаточно заработал для того, чтобы жить в Европе. Он может там открыть какой-то небольшой бизнес и там остаться жить".

Кроме того, Путинцев ответил, может ли Винник вернуть былую популярность в том случае, если все же решится вернуться на родину.

"Точно нет. На его место уже есть несколько претендентов, которые займут эту нишу", - добавил продюсер в комментарии УНИАН.

Что известно об Олеге Виннике

В начале большой войны Олег Винник уехал в Германию. Он сказал, что у него серьезная болезнь. Именно за границей он якобы и проходит лечение.

Спустя год он объявился в информационном пространстве и заявил, что больше всего жалеет о том, что не держал в руках оружие. Однако после этого интервью он вновь исчез. Чем сейчас занимается Винник - неизвестно.

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