Артист покинул Украину во время полномасштабной войны.

Украинский артист и блогер Василий Демчук, который участвовал в Нацотборе на "Евровидение-2023", выехал за границу во время войны. Об этом ранее стало известно из поста блогера Романа Бутурлакина. А на этот раз бывшая пиарщица исполнителя, который выступал под псевдонимом Demchuk, раскрыла, чем он занимается в Европе.

До этого уже было известно, что Демчук находится в Риме. Однако сам певец об этом не объявлял. Сейчас в его соцсетях вообще нет никакого упоминания о войне в Украине, все свои посты он подписывает на английском, а данные о своем местонахождении он скрыл.

Также артист записывает каверы, но в его репертуаре исключительно англоязычные композиции. Во время войны он находился в Украине, в частности, в 2023-м Василий вместе с Анной Тринчер выпустил трек "Цілуй", а уже в 2025-м оказалось, что он находится за пределами Украины.

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Основательница и CEO Detali Agency Юлия Могилюк, которая ранее сотрудничала с исполнителем, рассказала о его выезде. Она подтвердила, что исполнитель находится за границей в интервью для "Музвара". По ее словам, они больше не работают вместе и не поддерживают связь.

Сейчас, как рассказала Юлия, Демчук, известный песнями "Обійми" и "Закривай очі", подписал контракт с иностранным продюсерским центром и даже выпускает англоязычные песни. Хотя ранее блогер утверждал, что он работает моделью в Италии. Каким образом Василию удалось уехать - женщина не раскрыла.

"Да, наше сотрудничество завершилось. Вася уехал за границу, где насколько мне известно, подписал контракт с европейским лейблом и продолжает выпускать песни на английском. Мы не общаемся, но я слежу за его страницей и деятельностью в соцсетях. Он талантливый артист, в котором я видела большую перспективу. И продолжаю видеть, только уже без нашего участия. Он выбрал другой путь развития", - поделилась Могилюк.

Напомним, ранее Дмитрий Ярошенко после выезда за границу вышел на связь и прокомментировал свое решение. Украинский актер, сыгравший Василия Стуса в фильме "Заборонений", рассказал, как ему удалось покинуть Украину во время войны и почему он не вернулся из-за границы.

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