Дмитрий Ярошенко отметил, что должен был уехать еще раньше, но удалось ему это в октябре 2022-го.

Украинский ведущий Игорь Кондратюк на днях рассказал о съемках фильма "В зените", где он выступил продюсером. Тогда он сообщил, что лента снята наполовину, а продолжить производство сейчас не могут, поскольку актер, сыгравший главную роль, уехал за границу. Речь идет о Дмитрии Ярошенко, который покинул Украину в октябре 2022 года и больше не вернулся.

"В зените" - это психологическая драма режиссера Игоря Стеколенко. Она рассказывает о молодом хирурге, который впервые в своей практике из-за ошибки теряет пациента. Это разрушает его карьеру и жизнь, однако он получает шанс вернуться к работе. Во врача перевоплотился Ярошенко. По словам Кондратюка, 80% экранного времени в картине занимали сцены с этим актером, поэтому сейчас продолжение съемок невозможно.

Артист в комментарии для издания "Суспільне культура" отметил, что до съемок в этом фильме он получил приглашение в "важный международный проект в Европе". Выехать ему удалось в октябре 2022 года. Разрешение на выезд звезда получил от Минкульта. Он отмечает, что не вернулся на родину "из-за боязни того, что его могут мобилизовать".

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"Из-за отсутствия гарантий безопасности в Украине, сроков и шокирующих событий, пришлось принять решение о принятии убежища в других странах и реализовать текущий, важный проект", - сказал Ярошенко.

Актер утверждает, что после своего выезда он общался с режиссером и продюсером о продолжении съемок в ленте. Однако он говорит, что они пришли к выводу, что сейчас проект лучше поставить на паузу.

"Очевидно, что сейчас его реализовать невозможно. Как и многие другие кинопроекты - из-за военного положения в стране и финансовых потребностей на оборону и выживание", - добавил Дмитрий.

В дополнение мужчина указал, что, как артист "не отказывается от своих обязанностей и продолжает их выполнять".

Что известно о Ярошенко

Кинозвезда получил наибольшую славу в Украине благодаря роли Василия Стуса в фильме "Заборонений". Образование он получил на курсе Леся Танюка в Национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

До выезда из Украины Ярошенко был ведущим актером театра Дах, в котором работал с 2004 года. Также он снимался в картинах "Джулія Блу", где сыграл снайпера, и в комедийном фильме "Наші котики".

Напомним, ранее три украинских комика выехали за границу во время войны. Речь идет о юмористах Вадиме Кириленко, Эрике Енокяне и Просто Эдгаре, известном, как исполнителя песни "Світло є чи нема". В сети рассекретили, где сейчас находятся мужчины и чем занимаются за пределами Украины.

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