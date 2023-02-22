Певец рассказал, что его сын уже начал говорить.

Украинский артист Святослав Вакарчук впервые рассказал об успехах своего маленького сына Ивана. Мальчику уже 1 год и 8 месяцев. Певец решил рассказать о том, что его сын уже начал говорить.

Вакарчук поделился информацией о ребенке не просто так. Он поздравил украинцев с Международным днем родного языка, который отмечался вчера, 21 февраля.

"Мой сын Иван в свои 1 год и 8 месяцев знает много слов. Сейчас он очень любит говорить слова Поезд, Барсук, Еж, Чемодан. Но фавориты меняются каждую неделю. Нет ничего лучше, чем слышать как твои дети начинают говорить. Говорить на родном языке! Это счастье! (кстати, еще одно любимое слово нашего Ивана)", - рассказал певец.

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Он подчеркнул, что наш украинский язык - очень сильное оружие. По словам Вакарчука, это именно стратегическое оружие.

"Украинский язык - это едва ли не самое сильное наше оружие. Наиболее стратегическое, так точно. С Международным днем родного языка, друзья!",- добавил певец.

Святослав Вакарчук - дети певца

В августе 2021 года стало известно, что Вакарчук впервые стал отцом. У певца родился сын, его назвали в честь отца артиста - Иваном. В мае 2022 года стало известно, что Вакарчук во второй раз станет отцом. Гражданскую жену певца заметили на украинском кинорынке в Каннах с немалым животом.

Летом Вакарчук впервые показал фото с маленьким сыном. 19 июня сыну певца исполнился год. А впоследствии стало известно, что в июне он стал отцом во второй раз, в него родилась дочь Соломия.

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