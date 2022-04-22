Этот инцидент произошел еще в 2018 году.

Украинская певица Злата Огневич рассказала, что в 2018 году поехала в Беларусь, где проходили Дни культуры Украины. Она должна была выступить на праздничном концерте, но перед событием ее вызвали на допрос в отделение полиции.

"Я приехала в Минск, зашла в отельный номер, отдыхаю себе, расслабляюсь, маску сделала, патчи наложила на глаза и тут стук в двери и такой грубый мужской голос мне говорит: "Вы такая-то?". Я говорю: "Да". Он говорит: "Выходите, вы должны пойти с нами на допрос", - рассказала Злата.

В отделении полиции Злата узнала, что ее задержали из-за того, что ранее Россия внесла ее в список "нежелательных артистов" за осуждение аннексии Крыма.

"Беларусь всегда выдает всех тех, кто в списках нежелательных гостей РФ. Так я узнала, что мне ни в коем случае нельзя туда приезжать с концертами. Из-за того, что это были правительственные концерты, мне удалось не попасть за решетку. Только из-за этого. С тех пор я больше не езжу в Беларусь", - добавила певица.

Напомним, ранее Злату Огневич лишили звания "Заслуженная артистка Крыма".

Вас также могут заинтересовать новости: