Защитница рассказала, что ей нужно побыть в родными, поэтому она на время уходит из соцсетей.

Екатерина Полищук, которая известна многим как "Пташка" из Азовстали сообщила, что у нее случилось горе. Подробностями защитница не делилась, однако сообщила, что из-за этого на некоторое время уходит из соцсетей. Вот что она написала в своем блоге в Instagram:

"На несколько дней я покидаю эфир. Прошу простить всех, кто следит за мной и любит мой контент. Помощь не нужна, разве что с логистикой, но я напишу, если что. У меня произошло горе, и мне нужно побыть с родными и поддержать их. Писать тоже не следует. Спасибо за поддержку, но пока ничего не пишите".

Что известно о "Пташке" из "Азовстали"

Девушку зовут Екатерина Полищук. Ей 21 год. В мае 2022 года она находилась на "Азовстали", откуда и попала в плен к российским военным. Сеть всколыхнуло видео с ее пением, поэтому с плена она вернулась уже настоящей знаменитостью. К слову, домой она попала 22 сентября, когда произошел обмен пленными.

Также известно, что защитница выступила как приглашенный гость в финале "Голосу країни".

Напомним, парамедик "Пташка" ответила, планирует ли идти в шоу-бизнес.

Вас также могут заинтересовать новости: