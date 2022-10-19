Дмитрий Назаров также призвал не верить кремлевской пропаганде.

Народный артист Российской Федерации Дмитрий Назаров - один из самых любимых актеров россиян, особенно после роли шеф-повара в популярном сериале "Кухня".

Об этом сообщается в эфире телеканала FreeДом.

В жизни он такой же, как и его герой в сериале - справедливый и неумолимый. Назаров открыто осуждает войну в Украине и призывает людей не верить российской пропаганде. Сейчас он пишет стихи, с помощью которых борется с преступным режимом Кремля.

Будучи в Москве, актер развенчивает пропагандистские тезисы и пытается объяснить россиянам, что на самом деле происходит. Также он открыто говорит о том, что одним из его врагов является Владимир Соловьев.

"Он говорил, что я должен бросить театр и перестать тратить бюджетные деньги родины. Во-первых, все последние фильмы, которые хорошо были оплачены, не имеют никакого отношения к бюджетным деньгам. А что касается театров, где я получаю наименьшие доходы, я делаю кассу", - сказал Назаров.

При этом в Кремле его продолжают хейтить. А вот зрители наоборот поддерживают гражданскую позицию Дмитрия, который против войны.

"Практически все пьесы начали звучать иначе. Сразу после 24 февраля "Вальпургиевая ночь" начала по-другому восприниматься зрителями. Судя по реакции зала, скорее, большинство с нами (против войны в Украине, - УНИАН)", - добавил актер.

Кроме того, стихи Назарова с начала полномасштабного российского вторжения начали набирать больше просмотров, ведь они по сути пророческие.

Напомним, ранее российский актер родом из Украины Юрий Батурин рассказал, что после полномасштабного вторжения России в Украину он перестал общаться со своими родителями, живущими под вражескими обстрелами.

Вас также могут заинтересовать новости: