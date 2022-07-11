Леонид Агутин был вынужден обороняться от безумного фаната.

Российский певец Леонид Агутин, ранее поддержавший Украину в убийственной войне, дал концерт в Челябинской области.

Во время его выступления на сцену пробрался безумный фанат. Охрана не среагировала на такой поступок незнакомца, поэтому артисту пришлось самостоятельно обороняться.

Когда фанат приблизился к Агутину, тот грубо его оттолкнул. После этого мужчина попытался скорее уйти со сцены. Артист, в свою очередь, сообщил поклонникам, что этот безумный фанат знатно испортил ему настроение.

Напомним, еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину Леонид Агутин и его супруга Анжелика Варум поддержали нашу страну. Более того, они приняли участие в благотворительном концерте на поддержку Украине.

После этого в России за них крепко взялись. Блогеры, артисты и простые россияне накинулись на звездных супругов с критикой. Поэтому позже они открестились от участия в концерте.

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