Эксперт отметила, что Примадонна следует модным тенденциям.

Алла Пугачева благодаря следованию современным трендам сегодня выглядит намного младше своего возраста.

Ее недавнее преображение оценила имидж-стилист Наталья Родионова в комментарии сайту Teleprogramma.pro. Напомним, ранее Примадонна предстала в шляпе из перьев с черным бантом сзади, а на ее шее красовалась массивная цепь.

"Микс ярких цветов - один из трендов этой зимы и предстоящего теплого сезона! Цветные шубы, пальто, пуховики смело входят в массы, ведь они были на показах ведущих модных домов - Prada, Bottega Venetia, Dolce&Gabbana и т.д. Западные fashion-инфлюенсеры не боятся цвета и смело демонстрируют такие шубы, включая женщин элегантного возраста! Так что Алле Борисовне можно только поаплодировать за следование модным тенденциям. Качественный мех подчеркнет статус, а яркий цвет не помешает ни в каком возрасте, тем более певице идет этот оттенок", - говорит эксперт.

Читайте такжеГалкин явил миру неожиданное фото Пугачевой

По словам стилиста, шляпа у Примадонны тоже оригинальная, однако бант с нее следует убрать.

"Трудно не заметить преображение Аллы Борисовны. В 70 лет выглядит на 40! Сейчас мы живем в то время, когда рушатся стереотипы! И каждый волен выглядеть так, как хочет. Если столь глобальные метаморфозы не вредят здоровью, почему бы не воспользоваться современными технологиями ради молодости и красоты", - говорит Родионова.

Как сообщал УНИАН, ранее Максим Галкин показал архивное видео с детьми: в сети сразу заметили черты Пугачевой.