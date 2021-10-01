Голливудские романы часто становятся предметом обсуждения среди общественности. Звездные пары складываются иногда совершенно неожиданно. Судьба это или удачное стечение обстоятельств - решайте сами.
Ранее мы рассказывали о том, какие многодетные семьи Голливуда не перестают удивлять публику.
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Одна из самых ярких пар Голливуда многие годы радовала поклонников.
Джоли и Питт познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Роковая красотка вскружила голову актеру, и он не смог устоять. На тот момент Питт встречался с Дженнифер Энистон, но сделал выбор в пользу Джоли. Совсем недавно многолетний союз рухнул, и всё, что связывает бывших супругов - адвокаты и судебные тяжбы.
Роуз Лесли и Кит Харрингтон
Сериал "Игра престолов" не оставил равнодушным ни одного жителя Земли.
За историей, которая стала культовой, поклонники наблюдали, не смыкая глаз. Но взволновал их не только сюжет - неожиданно Джон Сноу влюбился в "одичалую". И произошло это в реальной жизни тоже. Кит Харрингтон сделал предложение Роуз Лесли и недавно актеры сыграли свадьбу.
Джонни Депп и Эмбер Херд
Вокруг отношений Деппа и Херд сейчас развивается множество споров.
Читайте такжеМонике Беллуччи - 57: самые яркие фото секс-символа 90-хНачало было весьма романтичным - актеры познакомились на съемках фильма "Ромовый дневник". Тогда исполнитель роли капитана Джека Воробья был в браке с Ванессой Паради. Но, увидев роскошную Эмбер Херд, не смог выдержать ее чары.
Депп и Херд начали жить вместе и выглядели довольно счастливыми. Финал оказался менее приятным - конфликты, драки, судебные разбирательства и отказ режиссеров работать с Деппом.
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер
Актеры познакомились на съемках фильма "Перл Харбор".
Долгое время Аффлек и Гарнер скрывали свои чувства, пока не встретились снова. Тогда уже стало ясно, что случайности неслучайны. Десятилетний брак голливудских звезд был удачным - пара обзавелась тремя детьми. Но, к сожалению, happy end не случился - Гарнер подала на развод из-за постоянных измен Аффлека. Как вы знаете, сейчас актер нежится в объятиях своей экс-возлюбленной - Дженнифер Лопес.
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