Иногда кино сближает сильнее, чем кажется.

Голливудские романы часто становятся предметом обсуждения среди общественности. Звездные пары складываются иногда совершенно неожиданно. Судьба это или удачное стечение обстоятельств - решайте сами.

Ранее мы рассказывали о том, какие многодетные семьи Голливуда не перестают удивлять публику.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Одна из самых ярких пар Голливуда многие годы радовала поклонников.

Джоли и Питт познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Роковая красотка вскружила голову актеру, и он не смог устоять. На тот момент Питт встречался с Дженнифер Энистон, но сделал выбор в пользу Джоли. Совсем недавно многолетний союз рухнул, и всё, что связывает бывших супругов - адвокаты и судебные тяжбы.

Роуз Лесли и Кит Харрингтон

Сериал "Игра престолов" не оставил равнодушным ни одного жителя Земли.

За историей, которая стала культовой, поклонники наблюдали, не смыкая глаз. Но взволновал их не только сюжет - неожиданно Джон Сноу влюбился в "одичалую". И произошло это в реальной жизни тоже. Кит Харрингтон сделал предложение Роуз Лесли и недавно актеры сыграли свадьбу.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Вокруг отношений Деппа и Херд сейчас развивается множество споров.

Читайте такжеМонике Беллуччи - 57: самые яркие фото секс-символа 90-хНачало было весьма романтичным - актеры познакомились на съемках фильма "Ромовый дневник". Тогда исполнитель роли капитана Джека Воробья был в браке с Ванессой Паради. Но, увидев роскошную Эмбер Херд, не смог выдержать ее чары.

Депп и Херд начали жить вместе и выглядели довольно счастливыми. Финал оказался менее приятным - конфликты, драки, судебные разбирательства и отказ режиссеров работать с Деппом.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Актеры познакомились на съемках фильма "Перл Харбор".

Долгое время Аффлек и Гарнер скрывали свои чувства, пока не встретились снова. Тогда уже стало ясно, что случайности неслучайны. Десятилетний брак голливудских звезд был удачным - пара обзавелась тремя детьми. Но, к сожалению, happy end не случился - Гарнер подала на развод из-за постоянных измен Аффлека. Как вы знаете, сейчас актер нежится в объятиях своей экс-возлюбленной - Дженнифер Лопес.

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Автор: Кристина Кащавцева