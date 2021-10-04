Телезвезда следит за своей фигурой и занимается в спортзале.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, известная по шоу "Орел и решка" и "Кто сверху?", похвасталась снимком из спортзала.

Соответствующую фотографию леди Ле опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также"Как вам такой поворот?": Леся Никитюк похвасталась роскошным букетом от тайного поклонника"Good morning) Бегом все на тренировку! Потому что целлюлит так и хочет из-под шортиков выглянуть, я вот сплю еще на самом деле, это вчерашняя фотка", - написала Никитюк.

Так, на фото Леся предстала в боксерских перчатках, опершись на грушу. На зеленые шорты, короткий прозрачный топ и белые кроссовки с носками. В таком спортивном "луке" она продемонстрировала свои длинные стройные ножки.

Кто такая Леся Никитюк

Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году, играла в КВН. В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика", позже стала ведущей известного шоу о путешествиях "Орел и решка".

Сейчас ведущая работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?" и "Кто сверху?". У звезды 3,7 млн подписчиков в Instagram.

Автор: Ольга Робейко