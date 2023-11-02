Ранее Денис осуждал и свою маму.

Певица Таисия Повалий, которая официально стала гражданкой страны-агрессора, рассказала, контактирует ли со своим сыном Денисом, который якобы поддерживает Украину.

Известно, что сын Повалий не имел желания жить в России, он якобы осуждает агрессивные действия российских оккупантов, однако, как стало известно, в то же время он поддерживает свою мать. Такая неоднозначная позиция Дениса вызывает у многих сомнения. В настоящее время он живет в Испании в роскошном доме на берегу моря.

Таисия Повалий с мужем уже на протяжении двух лет живет в Москве. Женщина продолжает общаться с сыном, который живет далеко. Об этом Таисия рассказала российским СМИ. Артистка заверила, что у них все хорошо.

Видео дня

"Мы с ним по видеосвязи общаемся. В этом плане у нас все хорошо", - лаконично уточнила Повалий.

Беглянка добавила, что сын Дениса, ее внук Демьян, тоже увлекается творческой деятельностью. Певица убеждена, что в будущем он пойдет по ее пути и станет артистом.

Позиция Таисии Повалий по войне в Украине

Несколько месяцев назад Таисия Повалий официально получила гражданство России. Это событие произошло в День независимости Украины.

Также артистка продолжает выступать на концертах в РФ, где исполняет украинские песни. Недавно она и вовсе заявила, что выступила в стране-агрессора с детьми из Донбасса, чем очень разгневала украинцев.

Артист Павел Зибров предложил лишить певицу-предательницу Таисию Повалий украинского гражданства.

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