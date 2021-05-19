Актриса умерла от рака / Скриншот YouTube
Актриса Татьяна Проценко скончалась 19 мая в 10:30 утра от онкологического заболевания.
Об этом сообщает РБК.
Муж Алексей Войтюк рассказал, что звезда фильма "Приключения Буратино" находилась в больнице, где собственно и умерла.
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"Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы", — сказал он.
Кто такая Татьяна Проценко:
- Проценко сыграла роль Мальвины в советском фильме "Приключения Буратино"
- Также она была членом Международной федерации журналистов
- В 2018 году у Татьяны обнаружили рак, с которым она потом боролась три года
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